شهد سعر الذهب اليوم في الإمارات الخميس 20 أكتوبر 2022 ارتفاعاً نسبياً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، تناسباً مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1633 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 192.91 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.72 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 176.84 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.14 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات الخميس 20 أكتوبر عند 168.80 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 45.96 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 18 عند 144.69 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.39 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات بحوالي 112.53 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 30.64 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في الإمارات

جاء سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الخميس 20 أكتوبر: 6000.00 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1633.00 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الخميس في الإمارات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في الإمارات عند 1350.00 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 367.66 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 20 أكتوبر: 192915 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52521 دولار.