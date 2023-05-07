سعر الذهب اليوم في الاردن الأحد 7 مايو 2023 عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الأحد 7 مايو انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

جاء ذلك تناسباً مع انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,016.81 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 46.01 دينار أردني، بما يُعادل 64.84 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 42.17 دينار أردني، ما يُعادل 59.44 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 40.25 دينار، بما يُعادل 56.74 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.50 دينار أردني، بما يُعادل 48.63 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأحد عند 26.84 دينار أردني، ما يُعادل 37.82 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأحد في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 7 مايو في الأردن عند 1,430.93 دينار أردني، بما يُعادل 2,016.81 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأحد 7 مايو عند 46,005.43 دينار أردني، ما يُعادل 64,481.90 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الأحد عند 322.04 دينار أردني، ما يُعادل 453.92 دولار.