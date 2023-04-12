سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 12 أبريل 2023

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الأربعاء 12 أبريل ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,004.72 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.71 دينار أردني، بما يُعادل 64.45 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.90 دينار أردني، ما يُعادل 59.08 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين)، الأربعاء عند 40.00 دينار، بما يُعادل 56.40 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.28 دينار أردني، بما يُعادل 48.34 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 26.66 دينار أردني، ما يُعادل 37.60 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 12 أبريل في الأردن عند 1,421.75 دينار أردني، بما يُعادل 2,004.72 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 12 أبريل عند 45,710.29 دينار أردني، ما يُعادل 64,453.20 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأردن عند 319.97 دينار أردني، ما يُعادل 451.2 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.