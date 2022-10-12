سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 12 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 12 أكتوبر، استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع استقرار المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1664.97 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.96 دينار أردني، بما يُعادل 53.54 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.79 دينار أردني، ما يُعادل 49.07 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 33.21 دينار، بما يُعادل 46.48 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.47 دينار أردني، بما يُعادل 40.15 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء عند 22.14 دينار أردني، ما يُعادل 31.23 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر في الأردن عند 1180.47 دينار أردني، بما يُعادل 1664.97 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

شهد سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 12 أكتوبر عند 38010 دينار أردني، ما يُعادل 53611 دولار.