سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 16 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 16 نوفمبر، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1773.40 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 40.42 دينار أردني، بما يُعادل 57.02 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 37.06 دينار أردني، ما يُعادل 52.26 دولار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 35.37 دينار، بما يُعادل 49.89 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

وصل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.32 دينار أردني، بما يُعادل 42.76 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء عند 23.58 دينار أردني، ما يُعادل 33.26 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر في الأردن عند 1257.34 دينار أردني، بما يُعادل 1773.40 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

بلغ سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 16 نوفمبر عند 40424.39 دينار أردني، ما يُعادل 57016.09 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأردن عند 282.97 دينار أردني، ما يُعادل 399.12 دولار.