سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 19 أكتوبر 2022

تراجع سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 19 أكتوبر، وذلك في مستهل التعاملات الصباحية تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1649.95 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.61 دينار أردني، بما يُعادل 53.05 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.48 دينار أردني، ما يُعادل 48.63 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.91 دينار، بما يُعادل 46.42 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.21 دينار أردني، بما يُعادل 39.79 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء عند 21.94 دينار أردني، ما يُعادل 30.95 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر في الأردن عند 1169.81 دينار أردني، بما يُعادل 1649.95 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 19 أكتوبر عند 37640 دينار أردني، ما يُعادل 53090 دولار.