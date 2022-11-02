سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 2 نوفمبر 2022

استهل سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 2 نوفمبر، على التراجع الذي تفاجأت به الأسواق بختام تعاملات أمس تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1650.17 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.62 دينار أردني، بما يُعادل 53.06 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.49 دينار أردني، ما يُعادل 48.64 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.92 دينار، بما يُعادل 46.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

وصل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.22 دينار أردني، بما يُعادل 39.79 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء عند 21.95 دينار أردني، ما يُعادل 30.95 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

وصل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر في الأردن عند 1169.99 دينار أردني، بما يُعادل 1650.17 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

بلغ سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 2 نوفمبر عند 37596 دينار أردني، ما يُعادل 53026 دولار.

يُذكر أنّ كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، شهدت إرتفاعاً خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022، وذلك بنسبة 169% مقارنةً مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويقول "ربحي علان" نقيب تجار الذهب والمجوهرات في الأردن: "إن المواطن الأردني يراقب ويتابع أسعار الذهب العالمية أولاً بأول" مشيراً إلى أن المواطن يقوم بالشراء في حال انخفاض الأسعار، والبيع عند الارتفاع وذلك من أجل جني الأرباح.