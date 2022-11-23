سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 23 نوفمبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 23 نوفمبر، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,735.82 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 39.57 دينار أردني، بما يُعادل 55.81 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 36.27 دينار أردني، ما يُعادل 51.16 دولار.

سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الأربعاء عند 34.62 دينار، بما يُعادل 48.83 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

بلغ سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 29.68 دينار أردني، بما يُعادل 41.86 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 23.08 دينار أردني، ما يُعادل 32.55 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 23 نوفمبر في الأردن عند 1,230.68 دينار أردني، بما يُعادل 1,735.82 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

وصل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 23 نوفمبر عند 39,567.25 دينار أردني، ما يُعادل 55,807.87 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأردن عند 276.79 دينار أردني، ما يُعادل 390.64 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.