سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 26 أبريل 2023

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن، الأربعاء 26 أبريل استقرار نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,995.65 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط اسعار الذهب في الاردن اليوم لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.51 دينار أردني، بما يُعادل 64.16 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.72 دينار أردني، ما يُعادل 58.81 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.82 دينار، بما يُعادل 56.14 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.13 دينار أردني، بما يُعادل 48.12 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 26.55 دينار أردني، ما يُعادل 37.43 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 26 أبريل في الأردن عند 1,415.45 دينار أردني، بما يُعادل 1,995.65 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 26 أبريل عند 45,507.74 دينار أردني، ما يُعادل 64,161.59 دولار.

سعر ليرة الذهب في الأردن

سجل سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الأربعاء عند 318.55 دينار أردني، ما يُعادل 449.12 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.