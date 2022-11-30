سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 30 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 30 نوفمبر، ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات الصباحية تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية، وسجلت العقود الآجلة عند سعر 1,754.24 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 39.99 دينار أردني، بما يُعادل 56.40 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 36.66 دينار أردني، ما يُعادل 51.70 دولار.

سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الأربعاء عند 34.99 دينار، بما يُعادل 49.35 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 29.99 دينار أردني، بما يُعادل 42.30 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

وجاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 23.33 دينار أردني، ما يُعادل 32.90 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في الأردن عند 1,243.75 دينار أردني، بما يُعادل 1,754.24 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 30 نوفمبر عند 39,987.46 دينار أردني، ما يُعادل 56,400.08 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأردن عند 279.91 دينار أردني، ما يُعادل 394.8 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.