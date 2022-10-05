سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 5 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 5 أكتوبر، ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية التعاملات الصباحية، تزامناً مع ارتفاع المعدن الأصفر بالأسواق العالمية، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الاردن

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 39.39 دينار أردني، بما يُعادل 55.55 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 36.10 دينار أردني، ما يُعادل 50.92 دولار.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن بحوالى 36.10 دينار، بما يُعادل 50.92 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في الاردن

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 29.54 دينار أردني، بما يُعادل 41.66 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء عند 22.98 دينار أردني، ما يُعادل 32.40 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الاردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن عند 1225 دينار أردني، بما يُعادل 1728 دولار.

سعر كيلو الذهب في الاردن

وصل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 5 أكتوبر عند 39386 دينار أردني، ما يُعادل 55550 دولار.