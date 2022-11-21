سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 21 نوفمبر 2022

انخفض سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 21 نوفمبر، بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,746.00 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 39.80 دينار أردني، بما يُعادل 56.14 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 36.48 دينار أردني، ما يُعادل 51.46 دولار.

سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 21 في الأردن

وبلغ سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الاثنين عند 34.82 دينار، بما يُعادل 49.12 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 29.85 دينار أردني، بما يُعادل 42.10 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 23.22 دينار أردني، ما يُعادل 32.75 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 21 نوفمبر في الأردن عند 1,237.91 دينار أردني، بما يُعادل 1,746.00 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 21 نوفمبر عند 39,799.70 دينار أردني، ما يُعادل 56,135.16 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في الأردن عند 278.60 دينار أردني، ما يُعادل 392.96 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.