سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 24 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 24 أكتوبر، انخفاضاَ طفيفاً في مستهل التعاملات الصباحية تناسباً مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1653.90 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.70 دينار أردني، بما يُعادل 53.18 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.56 دينار أردني، ما يُعادل 48.75 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.99 دينار، بما يُعادل 46.53 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.28 دينار أردني، بما يُعادل 39.89 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الأردن

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين عند 21.99 دينار أردني، ما يُعادل 31.02 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 24 أكتوبر في الأردن عند 1172.62 دينار أردني، بما يُعادل 1653.90 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 24 أكتوبر عند 37817 دينار أردني، ما يُعادل 53341 دولار.