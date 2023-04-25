سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 25 أبريل 2023

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن، الاثنين 25 أبريل ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع ارتفاعاً سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,995.90 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط اسعار الذهب في الاردن اليوم لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.51 دينار أردني، بما يُعادل 64.17 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.72 دينار أردني، ما يُعادل 58.82 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.82 دينار، بما يُعادل 56.15 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.14 دينار أردني، بما يُعادل 48.13 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 26.55 دينار أردني، ما يُعادل 37.43 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 25 أبريل في الأردن عند 1,415.63 دينار أردني، بما يُعادل 1,995.90 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 25 أبريل عند 45,513.53 دينار أردني، ما يُعادل 64,169.63 دولار.

سعر ليرة الذهب في الأردن

جاء سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الاثنين عند 318.59 دينار أردني، ما يُعادل 449.2 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.