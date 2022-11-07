سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 7 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 7 نوفمبر، ارتفاع نسبي مع بداية أول أيام البورصة العالمية الأسبوعية تعاملات الساعات الأولي مسجلاً 1672.21 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 38.15 دينار أردني، بما يُعادل 53.77 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.97 دينار أردني، ما يُعادل 49.29 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 33.38 دينار، بما يُعادل 47.05 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.61 دينار أردني، بما يُعادل 40.33 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين عند 22.25 دينار أردني، ما يُعادل 31.37 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 7 نوفمبر في الأردن عند 1186.45 دينار أردني، بما يُعادل 1672.24 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

وصل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 7 نوفمبر عند 38411 دينار أردني، ما يُعادل 54138 دولار.