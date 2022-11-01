سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 1 نوفمبر، استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية عقب تراجع أمس تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1636.66 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.31 دينار أردني، بما يُعادل 52.63 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.20 دينار أردني، ما يُعادل 48.24 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأردن

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.65 دينار، بما يُعادل 46.05 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 27.98 دينار أردني، بما يُعادل 39.47 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 21.76 دينار أردني، ما يُعادل 30.70 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في الأردن عند 1160.34 دينار أردني، بما يُعادل 1636.66 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر عند 37272 دينار أردني، ما يُعادل 52569 دولار.

يُذكر أنّ كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، شهدت إرتفاعاً خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022، وذلك بنسبة 169% مقارنةً مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويقول "ربحي علان" نقيب تجار الذهب والمجوهرات في الأردن: "إن المواطن الأردني يراقب ويتابع أسعار الذهب العالمية أولاً بأول" مشيراً إلى أن المواطن يقوم بالشراء في حال انخفاض الأسعار، والبيع عند الارتفاع وذلك من أجل جني الأرباح.