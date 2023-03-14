سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 14 مارس 2023

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن، الثلاثاء 14 مارس انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,903.73 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 43.41 دينار أردني، بما يُعادل 61.21 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 39.79 دينار أردني، ما يُعادل 56.11 دولار.

اسعار الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الثلاثاء عند 37.99 دينار، بما يُعادل 53.56 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 32.56 دينار أردني، بما يُعادل 45.90 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 25.32 دينار أردني، ما يُعادل 35.70 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس في الأردن عند 1,350.25 دينار أردني، بما يُعادل 1,903.73 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 14 مارس عند 43,411.51 دينار أردني، ما يُعادل 61,206.30 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن عند 303.88 دينار أردني، ما يُعادل 428.48 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.