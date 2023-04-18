سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 18 أبريل 2023

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن، الثلاثاء 18 أبريل ارتفاع طفيف في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,998.97 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.58 دينار أردني، بما يُعادل 64.27 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.78 دينار أردني، ما يُعادل 58.91 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين)، الثلاثاء عند 39.89 دينار، بما يُعادل 56.23 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.19 دينار أردني، بما يُعادل 48.20 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

وجاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 26.59 دينار أردني، ما يُعادل 37.49 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 18 أبريل في الأردن عند 1,417.80 دينار أردني، بما يُعادل 1,998.97 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 18 أبريل عند 45,583.29 دينار أردني، ما يُعادل 64,268.33 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن عند 319.08 دينار أردني، ما يُعادل 449.84 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.