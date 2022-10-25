سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

انخفض سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 25 أكتوبر، انخفاضاَ طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1649.38 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.60 دينار أردني، بما يُعادل 53.03 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.47 دينار أردني، ما يُعادل 48.62 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.90 دينار، بما يُعادل 46.41 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

وصل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.20 دينار أردني، بما يُعادل 39.78 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 21.93 دينار أردني، ما يُعادل 30.94 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر في الأردن عند 1169.41 دينار أردني، بما يُعادل 1649.38 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر عند 37624 دينار أردني، ما يُعادل 53068 دولار.