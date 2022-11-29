سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 29 نوفمبر، استقراراً خلال التعاملات الصباحية عقب انخفاض طفيف سجله أمس، وسجلت العقود الآجلة عند سعر 1,753.69 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 39.98 دينار أردني، بما يُعادل 56.38 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 36.64 دينار أردني، ما يُعادل 51.68 دولار.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الثلاثاء عند 34.98 دينار، بما يُعادل 49.33 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 29.98 دينار أردني، بما يُعادل 42.29 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 23.32 دينار أردني، ما يُعادل 32.89 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

وجاء سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في الأردن عند 1,243.37 دينار أردني، بما يُعادل 1,753.69 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر عند 39,975.24 دينار أردني، ما يُعادل 56,382.40 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن عند 279.83 دينار أردني، ما يُعادل 394.64 دولار.

ويحذر مجلس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، جميع الأخوة المواطنين من خطورة الانجرار وراء العروض الوهمية للذهب والمجوهرات لا سيّما خلال القترة الحالية، مؤكدين بأن هذه العروض هي عمليات غش وخداع ولا تحتمل أية هدايا أو خصومات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.