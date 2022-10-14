سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 14 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 14 أكتوبر، ارتفاعاً نسبياً في مستهل التعاملات الصباحية بالتناسب مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1667.39 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 38.01 دينار أردني، بما يُعادل 53.61 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.84 دينار أردني، ما يُعادل 49.15 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 33.26 دينار، بما يُعادل 46.91 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.51 دينار أردني، بما يُعادل 40.21 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأردن

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة عند 22.17 دينار أردني، ما يُعادل 31.27 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 14 أكتوبر في الأردن عند 1182.18 دينار أردني، بما يُعادل 1667.39 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

وصل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 14 أكتوبر عند 38022 دينار أردني، ما يُعادل 53627 دولار.