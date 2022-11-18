سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 18 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 18 نوفمبر، استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1763.70 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 40.20 دينار أردني، بما يُعادل 57.70 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 36.85 دينار أردني، ما يُعادل 51.98 دولار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 في الأردن

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 35.18 دينار، بما يُعادل 49.62 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.15 دينار أردني، بما يُعادل 42.53 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة عند 23.45 دينار أردني، ما يُعادل 33.08 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 18 نوفمبر في الأردن عند 1,250.45 دينار أردني، بما يُعادل 1,763.70 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

بلغ سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 18 نوفمبر عند 40,202.87 دينار أردني، ما يُعادل 56,704.23 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في الأردن عند 281.42 دينار أردني، ما يُعادل 396.96 دولار.

يُشار إلى أنّ كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، شهدت إرتفاعاً خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022، وذلك بنسبة 169% مقارنةً مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويقول "ربحي علان" نقيب تجار الذهب والمجوهرات في الأردن: "إن المواطن الأردني يراقب ويتابع أسعار الذهب العالمية أولاً بأول" مشيراً إلى أن المواطن يقوم بالشراء في حال انخفاض الأسعار، والبيع عند الارتفاع وذلك من أجل جني الأرباح.