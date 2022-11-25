سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 25 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 25 نوفمبر، ارتفاعاً خلال تعاملات الأولى الصباحية على الأسعار النهائية ليوم الخميس، تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,757.90 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 40.07 دينار أردني، بما يُعادل 56.52 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 36.73 دينار أردني، ما يُعادل 51.81 دولار.

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الجمعة عند 35.06 دينار، بما يُعادل 49.45 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.05 دينار أردني، بما يُعادل 42.39 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الجمعة عند 23.37 دينار أردني، ما يُعادل 32.97 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر في الأردن عند 1,246.35 دينار أردني، بما يُعادل 1,757.90 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

وجاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 25 نوفمبر عند 40,071.05 دينار أردني، ما يُعادل 56,517.76 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في الأردن عند 280.50 دينار أردني، ما يُعادل 395.6 دولار.

من الجدير بالذكر، أنّ مجلس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، يحذر جميع الأخوة المواطنين من خطورة الانجرار وراء العروض الوهمية للذهب والمجوهرات لا سيّما خلال القترة الحالية، مؤكدين بأن هذه العروض هي عمليات غش وخداع ولا تحتمل أية هدايا أو خصومات.