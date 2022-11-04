سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 4 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 4 نوفمبر، ارتفاع نسبي مع بداية تعاملاته الصباحية، متأثراً بسعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1647.45 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.56 دينار أردني، بما يُعادل 52.97 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.43 دينار أردني، ما يُعادل 48.56 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.86 دينار، بما يُعادل 46.35 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

وجاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.17 دينار أردني، بما يُعادل 39.73 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة عند 21.91 دينار أردني، ما يُعادل 30.90 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في الأردن

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 4 نوفمبر في الأردن عند 1167.99 دينار أردني، بما يُعادل 1647.45 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 4 نوفمبر عند 37198 دينار أردني، ما يُعادل 52466 دولار.

يُذكر أنّ كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، شهدت إرتفاعاً خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022، وذلك بنسبة 169% مقارنةً مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويقول "ربحي علان" نقيب تجار الذهب والمجوهرات في الأردن: "إن المواطن الأردني يراقب ويتابع أسعار الذهب العالمية أولاً بأول" مشيراً إلى أن المواطن يقوم بالشراء في حال انخفاض الأسعار، والبيع عند الارتفاع وذلك من أجل جني الأرباح.