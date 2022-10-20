سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 20 أكتوبر 2022

صعد سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 20 أكتوبر، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع صعود سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1633 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.24 دينار أردني، بما يُعادل 52.52 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.14 دينار أردني، ما يُعادل 48.14 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.58 دينار، بما يُعادل 45.96 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 27.93 دينار أردني، بما يُعادل 39.39 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 21.72 دينار أردني، ما يُعادل 30.64 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر في الأردن عند 1158 دينار أردني، بما يُعادل 1633 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 20 أكتوبر عند 37239 دينار أردني، ما يُعادل 52521 دولار.