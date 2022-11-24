سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 24 نوفمبر 2022

بدأ سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 24 نوفمبر، تعاملات الساعات الأولى الصباحية على الأسعار النهائية ليوم الأربعاء تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,754.45 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 39.99 دينار أردني، بما يُعادل 56.41 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 36.66 دينار أردني، ما يُعادل 51.71 دولار.

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 في الأردن

وجاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الخميس عند 34.99 دينار، بما يُعادل 49.36 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 29.99 دينار أردني، بما يُعادل 42.31 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 20.00 دينار أردني، ما يُعادل 28.20 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

وجاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر في الأردن عند 1,243.89 دينار أردني، بما يُعادل 1,754.45 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 24 نوفمبر عند 39,991.96 دينار أردني، ما يُعادل 56,406.84 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في الأردن عند 279.94 دينار أردني، ما يُعادل 394.88 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.