سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 27 أكتوبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 27 أكتوبر، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1664.64 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.95 دينار أردني، بما يُعادل 53.53 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.79 دينار أردني، ما يُعادل 49.06 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الأردن

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 33.21 دينار، بما يُعادل 46.83 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.46 دينار أردني، بما يُعادل 40.14 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 22.14 دينار أردني، ما يُعادل 31.22 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر في الأردن عند 1180.23 دينار أردني، بما يُعادل 1664.64 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 27 أكتوبر عند 38008 دينار أردني، ما يُعادل 53605 دولار.