سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 3 نوفمبر 2022

استهل سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 3 نوفمبر، على الأسعار النهائية بختام تعاملات أمس الأربعاء، متأثراً بسعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1636.66 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.31 دينار أردني، بما يُعادل 52.63 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.20 دينار أردني، ما يُعادل 48.24 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.65 دينار، بما يُعادل 46.05 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 27.98 دينار أردني، بما يُعادل 39.47 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 21.76 دينار أردني، ما يُعادل 30.70 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر في الأردن عند 1160.37 دينار أردني، بما يُعادل 1636.66 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 3 نوفمبر عند 37302 دينار أردني، ما يُعادل 52611 دولار.