سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 6 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 6 أكتوبر، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، تزامناً مع زيادة مكاسب المعدن الأصفر بالأسواق العالمية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 39.26 دينار أردني، بما يُعادل 55.37 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 35.99 دينار أردني، ما يُعادل 50.76 دولار.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم ليسجل 34.35 دينار، بما يُعادل 48.45 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 29.44 دينار أردني، بما يُعادل 41.53 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 22.90 دينار أردني، ما يُعادل 32.30 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن عند 1220.90 دينار أردني، بما يُعادل 1722 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

وبلغ سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 6 أكتوبر عند 39159 دينار أردني، ما يُعادل 55235 دولار.