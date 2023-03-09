سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 9 مارس 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الخميس 9 مارس استقرار نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,815.13 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 41.39 دينار أردني، بما يُعادل 58.36 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 37.94 دينار أردني، ما يُعادل 53.49 دولار.

اسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الخميس عند 36.22 دينار، بما يُعادل 51.06 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 31.04 دينار أردني، بما يُعادل 43.77 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 24.14 دينار أردني، ما يُعادل 34.04 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 9 مارس في الأردن عند 1,287.41 دينار أردني، بما يُعادل 1,815.13 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 9 مارس عند 41,391.16 دينار أردني، ما يُعادل 58,357.74 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في الأردن عند 289.74 دينار أردني، ما يُعادل 408.48 دولار.