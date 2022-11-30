سجل سعر الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 30 نوفمبر 2022، ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع ارتفاع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,754.07 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 207.18 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.40 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 189.91 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.70 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في الإمارات

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الأربعاء 30 نوفمبر عند 181.28 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.35 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 155.38 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.30 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

وجاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 120.85 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.90 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 103.59 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.20 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

جاء سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر : 6,443.87 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,754.38 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

بلغ سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر : 207,175.08 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,404.58 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,450.23 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 394.8 دولار.