سجل سعر الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 8 فبراير 2023، استقراراً مع بداية تعاملات اليوم تناسباً مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,879.00 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب في الامارات اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 221.89 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 60.41 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 203.40 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 55.38 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في الإمارات

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأربعاء 8 فبراير عند 194.16 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52.86 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 166.42 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 45.31 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 129.44 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 35.24 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

جاء سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 8 فبراير 6,901.67 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,879.00 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 8 فبراير : 221,893.68 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 60,411.21 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,553.26 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 422.88 دولار.