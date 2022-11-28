شهد سعر الذهب اليوم في الامارات الاثنين 28 نوفمبر 2022، استقراراً خلال تعاملات الساعات الأولى متأثراً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,749.17 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 206.56 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.24 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 189.35 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.55 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في الإمارات

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الاثنين 28 نوفمبر عند 180.74 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.21 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

وجاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 154.92 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.18 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 120.50 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.80 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 103.28 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.12 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في الإمارات

سجل سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الاثنين 28 نوفمبر : 6,424.88 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,749.17 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

بلغ سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 28 نوفمبر : 206,564.53 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,237.08 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,445.95 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 393.68 دولار.