شهد سعر الذهب اليوم في الامارات الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، استقراراً في مستهل تعاملات اليوم عقب التراجع الطفيف في تعاملات أمس، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,754.07 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 207.14 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.39 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 189.88 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.70 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الإمارات

وصل سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الثلاثاء 29 نوفمبر عند 181.24 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.35 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

بلغ سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 155.35 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.30 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 120.83 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.90 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 103.57 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.20 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات

بلغ سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر : 6,442.67 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,754.07 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر : 207,136.50 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,394.62 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,449.96 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 394.8 دولار.