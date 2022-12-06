شهد سعر الذهب اليوم في الامارات الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، استقراراً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,770.35 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 209.06 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.92 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 191.64 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.17 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الإمارات

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الثلاثاء 6 ديسمبر عند 182.93 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.80 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 156.79 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.69 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 121.95 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.20 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 104.53 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.46 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات

جاء سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر : 6,502.46 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,770.35 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر : 209,058.79 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,918.03 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,463.41 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 398.4 دولار.