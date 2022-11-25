استهل سعر الذهب اليوم في الامارات الجمعة 25 نوفمبر 2022، نشاط خلال تعاملات الساعات الأولى على الأسعار النهائية ليوم الخميس، تناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,759.12 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 207.74 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.56 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 190.43 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.84 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الإمارات

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الجمعة 25 نوفمبر عند 181.77 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.49 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

بلغ سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 155.80 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.42 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

وجاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 121.18 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.99 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 103.87 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.28 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في الإمارات

جاء سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الجمعة 25 نوفمبر : 6,461.41 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,759.12 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 25 نوفمبر : 207,739.00 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,556.98 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,454.17 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 395.92 دولار.