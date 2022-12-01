شهد سعر الذهب اليوم في الامارات الخميس 1 ديسمبر 2022، ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع ارتفاع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,782.30 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 210.47 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 57.30 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 192.93 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.53 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الإمارات

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الخميس 1 ديسمبر عند 184.16 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 50.14 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 157.85 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.98 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 122.77 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.43 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 105.24 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.65 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الإمارات

سجل سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الخميس 1 ديسمبر : 6,546.38 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,782.30 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 1 ديسمبر : 210,470.85 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 57,302.23 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,473.30 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 401.12 دولار.