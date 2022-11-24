بدأ سعر الذهب اليوم في الامارات الخميس 24 نوفمبر 2022، تعاملات الساعات الأولى على الأسعار النهائية ليوم الأربعاء، تناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,753.84 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 207.12 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.39 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الامارات

وصل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 189.86 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.69 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الامارات

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الخميس 24 نوفمبر عند 181.23 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.34 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

وجاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 155.34 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.29 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 120.82 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.89 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 103.56 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.19 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الامارات

بلغ سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الخميس 24 نوفمبر : 6,442.02 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,753.84 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 24 نوفمبر : 207,115.60 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,387.22 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,449.81 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 394.72 دولار.