شهد سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 3 نوفمبر 2022، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1636.66 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 197.78 ريال سعودي، ما يُعادل (52.63 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 181.30 ريال سعودي، ما يُعادل (48.24 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 173.06 ريال سعودي، ما يُعادل (46.05 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 148.33 ريال سعودي، ما يُعادل (39.47 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 115.37 ريال سعودي، ما يُعادل (30.70 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 نوفمبر

سجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس عند : 6150.93 ريال سعودي، ما يُعادل (1636.66 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 أكتوبر

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية عند 1384 ريال سعودي، وهو ما يُعادل (368.29 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الخميس عند 197718 ريال سعودي، ما يُعادل (52611 دولار).