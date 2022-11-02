شهد سعر الذهب اليوم في السودان، الأربعاء 2 نوفمبر 2022 ارتفاع نسبي مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداني تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1652.89 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في السودان لجميع أعيرة الذهب (14,18,21,22,24)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في السودان عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السودان اليوم عند 30479.98 جنيه سوداني، ما يُعادل 53.15 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في السودان

سجل سعر الذهب عيار 22 في السودان اليوم عند 27939.98 جنيه سوداني، بما يُعادل 48.72 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في السودان

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) اليوم الأربعاء عند 26669.98 جنيه سوداني، ما يُعادل 46.50 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في السودان

بلغ سعر الذهب عيار 18 في السودان اليوم عند 22859.98 جنيه سوداني، بما يُعادل 39.86 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في السودان

سجل سعر الذهب عيار 14 في السودان اليوم عند 17779.99 جنيه سوداني، أي ما يُعادل 31.00 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في السودان

جاء سعر أونصة الذهب في السودان اليوم الأربعاء 2 نوفمبر عند 947927.27 جنيه سوداني، أي ما يُعادل 1652.89 دولار.

سعر كيلو الذهب في السودان اليوم الأربعاء

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر في السودان عند 30411051 جنيه سوداني، بما يُعادل 53026 دولار.