سعر الذهب اليوم في العراق الأحد 7 مايو 2023

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الأحد 7 مايو، انخفاض نسبي في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 2,016.81 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 84,942.89 دينار عراقي، ما يُعادل 64.84 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 7 مايو، في العراق عند 77,864.31 دينار عراقي، ما يُعادل 59.44 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 74,325.03 دينار عراقي، ما يُعادل 56.74 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في العراق عند 63,707.17 دينار عراقي، ما يُعادل 48.63 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 49,550.02 دينار عراقي، بما يُعادل 37.82 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,642,021.10 دينار عراقي، بما يُعادل 2,016.81 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 7 مايو في العراق عند 84,942,887.64 دينار عراقي، بما يُعادل 64,841.90 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأحد في العراق عند 594,600.21 دينار عراقي، أي ما يُعادل 453.92 دولار.