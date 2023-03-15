سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 15 مارس 2023

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 15 مارس انخفاض طفيف في مستهل جلسات التداول تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,899.65 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب في العراق اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 89,003.50 دينار عراقي، ما يُعادل 61.08 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 15 مارس في العراق عند 81,586.55 دينار عراقي، ما يُعادل 55.99 دولار.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 77,878.07 دينار عراقي، ما يُعادل 53.44 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 66,752.63 دينار عراقي، ما يُعادل 45.81 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 51,918.71 دينار عراقي، بما يُعادل 35.63 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 44,501.75 دينار عراقي، ما يُعادل 30.54 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,768,320.49 دينار عراقي، بما يُعادل 1,899.65 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 15 مارس في العراق عند 89,003,504.11 دينار عراقي، بما يُعادل 61,075.12 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 623,024.53 دينار عراقي، أي ما يُعادل 427.52 دولار.