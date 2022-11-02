سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 2 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 2 نوفمبر، استقرار نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، عقب تراجع أمس متأثراً بسعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1650.17 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 77803.95 دينار عراقي، ما يُعادل 53.06 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 2 نوفمبر في العراق عند 71320.29 دينار عراقي، ما يُعادل 48.64 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 68078.46 دينار عراقي، ما يُعادل 46.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 58352.97 دينار عراقي، ما يُعادل 39.79 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 45385.64 دينار عراقي، بما يُعادل 30.95 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في العراق

وجاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2419702.97 دينار عراقي، بما يُعادل 1650.17 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر في العراق عند 77417556 دينار عراقي، بما يُعادل 53026 دولار.