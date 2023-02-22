سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 22 فبراير 2023

شهد سعر الذهب اليوم في العراق، الأربعاء 22 فبراير، انخفاض طفيف في مستهل جلسات التداول تناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,835.24 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 86,115.62 دينار عراقي، ما يُعادل 59.00 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 22 فبراير في العراق عند 78,939.32 دينار عراقي، ما يُعادل 54.09 دولار.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 75,351.17 دينار عراقي، ما يُعادل 51.63 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 64,586.72 دينار عراقي، ما يُعادل 44.25 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 50,234.11 دينار عراقي، بما يُعادل 34.42 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 43,057.81 دينار عراقي، ما يُعادل 29.50 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,678,497.20 دينار عراقي، بما يُعادل 1,835.24 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 22 فبراير في العراق عند 86,115,620.43 دينار عراقي، بما يُعادل 59,004.29 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 602,809.34 دينار عراقي، أي ما يُعادل 413.04 دولار.