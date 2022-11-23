سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 23 نوفمبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في العراق، الأربعاء 23 نوفمبر، انخفاضاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع تراجع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,735.82 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 81,136.39 دينار عراقي، ما يُعادل 55.81 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 23 نوفمبر في العراق عند 74,375.02 دينار عراقي، ما يُعادل 51.16 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 70,994.34 دينار عراقي، ما يُعادل 48.83 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 60,852.29 دينار عراقي، ما يُعادل 41.86 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,329.56 دينار عراقي، بما يُعادل 32.55 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 40,568.19 دينار عراقي، ما يُعادل 27.90 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,523,625.69 دينار عراقي، بما يُعادل 1,735.82 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 23 نوفمبر في العراق عند 81,136,389.47 دينار عراقي، بما يُعادل 55,807.87 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 567,954.73 دينار عراقي، أي ما يُعادل 390.64 دولار.