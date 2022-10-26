سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 26 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 26 أكتوبر، ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1655.96 دولار للأوقية، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 77016.96 دينار عراقي، ما يُعادل 53.25 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في العراق عند 70598.88 دينار عراقي، ما يُعادل 48.81 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67389.84 دينار عراقي، ما يُعادل 46.59 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 57762.72 دينار عراقي، ما يُعادل 39.93 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 44926.56 دينار عراقي، بما يُعادل 31.06 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في العراق

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2395227.53 دينار عراقي، بما يُعادل 1655.96 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في العراق عند 77642894 دينار عراقي، بما يُعادل 53180 دولار.