سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 29 مارس 2023

سجل سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 29 مارس، انخفاض نسبي في مستهل جلسات التداول تناسباً مع تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,961.70 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 92,145.38 دينار عراقي، ما يُعادل 63.07 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 29 مارس في العراق عند 84,466.59 دينار عراقي، ما يُعادل 57.81 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 80,627.20 دينار عراقي، ما يُعادل 55.19 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 69,109.03 دينار عراقي، ما يُعادل 47.30 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 53,751.47 دينار عراقي، بما يُعادل 36.79 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 46,072.69 دينار عراقي، ما يُعادل 31.54 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,866,043.70 دينار عراقي، بما يُعادل 1,961.70 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس في العراق عند 92,145,375.92 دينار عراقي، بما يُعادل 63,070.07 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 645,017.63 دينار عراقي، أي ما يُعادل 441.52 دولار.