سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 30 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق، الأربعاء 30 نوفمبر، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، عقب انخفاض طفيف سجله أمس، وسجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,754.24 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,596.77 دينار عراقي، ما يُعادل 56.40 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في العراق عند 75,713.71 دينار عراقي، ما يُعادل 51.70 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,272.18 دينار عراقي، ما يُعادل 49.35 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 61,947.58 دينار عراقي، ما يُعادل 42.30 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,181.45 دينار عراقي، بما يُعادل 32.90 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41,298.39 دينار عراقي، ما يُعادل 28.20 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,569,048.72 دينار عراقي، بما يُعادل 1,754.24 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في العراق عند 82,596,772.71 دينار عراقي، بما يُعادل 56,400.08 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 578,177.41 دينار عراقي، أي ما يُعادل 394.8 دولار.