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سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 19 يونيو 2023

تاريخ النشر: 19 حزيران / يونيو 2023 - 07:08
سعر الذهب اليوم في العراق
سعر الذهب اليوم في العراق

سجل سعر الذهب اليوم في العراق، الاثنين 19 يونيو، استقرار نسبي مع بداية جلسات التداول بالتناسب مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,953.83 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,339.31 دينار عراقي، ما يُعادل 62.82 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 19 يونيو، في العراق عند 75,477.70 دينار عراقي، ما يُعادل 57.58 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,046.89 دينار عراقي، ما يُعادل 54.96 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 61,754.48 دينار عراقي، ما يُعادل 47.11 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,031.26 دينار عراقي، بما يُعادل 36.64 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,561,040.62 دينار عراقي، بما يُعادل 1,953.83 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 19 يونيو في العراق عند 82,339,306.51 دينار عراقي، بما يُعادل 62,817.05 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 576,375.15 دينار عراقي، أي ما يُعادل 439.68 دولار.

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