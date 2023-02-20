سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 20 فبراير 2023

سجل سعر الذهب اليوم في العراق، الاثنين 20 فبراير، ارتفاع نسبي في مستهل جلسات التداول تناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,843.71 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 86,109.82 دينار عراقي، ما يُعادل 59.28 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 20 فبراير في العراق عند 78,934.01 دينار عراقي، ما يُعادل 54.34 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 75,346.10 دينار عراقي، ما يُعادل 51.87 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 64,582.37 دينار عراقي، ما يُعادل 44.46 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 50,230.73 دينار عراقي، بما يُعادل 34.58 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 43,054.91 دينار عراقي، ما يُعادل 29.64 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,678,316.94 دينار عراقي، بما يُعادل 1,843.71 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 20 فبراير في العراق عند 86,109,824.94 دينار عراقي، بما يُعادل 59,276.61 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 602,768.77 دينار عراقي، أي ما يُعادل 414.96 دولار.